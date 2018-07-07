VAR’la 99.3 başarı

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası
, video yardımcı hakem sisteminin zaferi olarak görülüyor. Kısaca VAR olarak anılan sistem, kararların yüzde 99.3'ünün doğru verilmesini sağladı. FIFA tarafından yapılan açıklamada, dünyanın en üst düzey hakemlerinin dahi insan gözüyle kararların yüzde 95'ini doğru verdiği, bunun VAR desteği ile yüzde 99.3'e kadar yükseldiği vurgulandı. İlk kez bir Dünya Kupası'nda kullanılan VAR, topun kale çizgisini geçip geçmediği net olmayan pozisyonlarda, tartışmalı penaltı kararlarında ya da verilmemesi tartışma yaratan penaltılarda, direkt kırmızı kart kararlarında ve yanlış oyuncu tespitinde devreye giriyor.
Söz konusu sistem, geçtiğimiz yıl FIFA Konfederasyonlar Kupası'nda kullanılmış, Brezilya'da düzenlenen bir önceki Dünya Kupası'nda ise 'Çizgi teknolojisi
' uygulanmıştı. TFF RESMEN AÇIKLADI
TFF'nin her sezon öncesi açıkladığı lig statüleri, 2018-2019 sezonu için de resmi siteden duyuruldu. TFF'nin yayınladığı statü kitapçığında, Video Yardımcı Hakem (VAR) sisteminin Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu'nun tamamında, Spor Toto 1'inci Lig'de ise yalnızca play-off müsabakalarında uygulanacağı kaydedildi.