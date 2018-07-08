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‘Elmas’ buldu

VOLKAN DEMİR Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018
Phillip Cocu ‘Elmas’ buldu

F.Bahçe, yönetiminde ilk sınavında İstanbulspor ile 1-1 berabere kaldı. 4-3-3 sistemine sadakatiyle bilinen Cocu, dün 4-4-2'ye yakın bir dizilişle sahadaydı. Kameni, Isla, Skrtel, Josef, İsmail, Ozan, , Giuliano, Valbuena, Aatif ve Soldado 11'i ile maça çıkan Hollandalı hoca, orta alanın göbeğinde bir defansif bir de ofansif oyuncuyla oynadı. Orta sahada takımı yönlendiren isim olan Eljif'in 90 dakika sahada kalması, bu sezon daha fazla şans bulacağının habercisiydi. Kanarya'da Aatif'ın golüne, 'nin takımı İbrahim ile cevap verdi: 1-1.

KOÇ TRİBÜNDE

Fenerbahçe'nin Cocu, yönetiminde çıktığı ilk maçı Başkan da tribünden izledi. Esenyurt'taki mücadelede taraftarlar, Koç'a büyük sevgi gösterisinde bulundu.

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Phillip Cocu ‘Elmas’ buldu
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