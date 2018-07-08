Fatih Terim: Transfer için 31 Ağustos’a kadar zamanımız var

GALATASARAY'IN İsviçre kampına yolculuğu öncesi basın mensuplarına kısa bir açıklama yapan sarı-kırmızılıların teknik direktörü Fatih Terim, çalışmalar ve transferlerle ilgili olarak "Henüz tam takım değiliz daha eksiğimiz var. İnşallah orada tamamlayacağız. Transfer için ise 31 Ağustos'a kadar zamanımız var. Dünya Kupası'nın bitmesi de transferler için önemli. Ondan sonra herkes çalışır herhalde" ifadesini kullandı.

ASLAN'A KRALLAR GİBİ KARŞILAMA

YENİ sezon hazırlıkları için İsviçre'ye giden Galatasaray, Zürih'te coşkulu şekilde karşılandı. Gurbetçiler, teknik direktör Fatih Terim ve İsviçre doğumlu Eren Derdiyok başta olmak üzere fotoğraf çektirmek için yarıştı.