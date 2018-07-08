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'da yeni sezon hazırlıkları 'de sürüyor

'da yeni sezon hazırlıklarına 'nin kentinde gerçekleştirilen çift antrenmanla devam edildi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.7.2018 22:01
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları İsviçre'de sürüyor

, 'nin kentindeki yeni sezon hazırlıkları kapsamında çift antrenman yaptı.

Basına açık tutulan günün ilk antrenmanında hareket gelişimi, sürat ve koşu üzerinde duruldu. Basına kapalı akşam antrenmanının ise "core" ve stabilizasyon hareketleriyle başladığı, pas organizasyonlarının ardından çift kale taktik çalışma yapıldığı bildirildi.

Kampta yarın da çift antrenman yapacak Galatasaray, Zürih'teki hazırlıklarını 16 Temmuz Pazartesi gününe dek sürdürecek.

Sarı-kırmızılı takım, kampta 13 Temmuz Cuma günü daha sonra açıklanacak bir takımla özel maç yapacak.

Zürih'ten 16 Temmuz'da Montrö'ye geçerek çalışmalarına burada devam edecek Galatasaray, 18 Temmuz'da 'nın PSV, 21 Temmuz'da 'nın ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

Galatasaray, Valencia maçının ardından 'a dönecek ve hazırlıklarına burada devam edecek.

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları İsviçre'de sürüyor
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