Arthur Melo, Barcelona'da

İspanya Birinci Futbol Ligi (La Liga) ekiplerinden Barcelona, Brezilya takımlarından Gremio'nun orta saha oyuncusu Arthur Melo'yu transfer etti.

Barcelona Kulübünden yapılan açıklamaya göre geçen ay varılan satın alma opsiyonlu anlaşma işleme konularak 21 yaşındaki Arthur Melo takıma dahil edildi.

Bonservis bedeli 31 milyon avro olan Arthur Melo'nun transferinin Barcelona'ya maliyeti bonuslarla 40 milyon avro. Futbolcu, 2023-2024 sezonu sonuna kadar Barcelona forması giyecek.

Brezilyalı oyuncu için serbest kalma bedeli ise 400 milyon avro olarak belirlendi.