Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında?

'nin yeni i kimdir? ? ?

'nin son dakika hamlesiyle anlaşmaya vardığı Altınordu'nun genç oyuncusu , sosyal medyada sarı lacivertli taraftarlar tarafından en çok araştırılan kişilerin başında geliyor. Barış Alıcı'nın kim olduğunu merak eden taraftarlar, ? ve ? sorularıyla genç futbolcu hakkında bilgi edinmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı kimdir? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 14:40
Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında?

çalışmalarını sürdüren , Altınordu'nun genç yıldız adaylarından gösterilen ile prensip anlaşmasına vardı. Ajansların geçtiği son dakika haberinin ardından, Fenerbahçe taraftarları Barış Alıcı hakkında araştırmalara başladı. Peki, ? ? ?

BARIŞ ALICI KİMDİR?

24 Haziran 1997 senesinde dünyaya gelen Barış Alıcı aslen İzmirlidir. Altınordu altyapısından yetişen Barış, 2014 yılında önce A takıma çıkarılmıştır.

Geçtiğimiz sezon 33 resmi karşılaşmada Altınordu forması giyen Barış Alıcı, tamamı ligde olmak üzere 10 gol kaydetmiştir. Hücumun sağında forma giyen Barış, sol kanatta da oynayabilmektedir.

Fenerbahçe transferde Berke Özer ve Barış Alıcı ile anlaşma sağladı (10 Temmuz Fenerbahçe transfer haberleri)

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN