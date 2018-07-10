Fenerbahçe'nin yeni transferi Barış Alıcı kimdir? Hangi mevkide oynuyor? Kaç yaşında?

Transfer çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, Altınordu'nun genç yıldız adaylarından gösterilen Barış Alıcı ile prensip anlaşmasına vardı. Ajansların geçtiği son dakika Fenerbahçe transfer haberinin ardından, Fenerbahçe taraftarları Barış Alıcı hakkında araştırmalara başladı. Peki, Barış Alıcı kimdir? Kaç yaşında? Hangi mevkide oynuyor?

BARIŞ ALICI KİMDİR?

24 Haziran 1997 senesinde dünyaya gelen Barış Alıcı aslen İzmirlidir. Altınordu altyapısından yetişen Barış, 2014 yılında önce A takıma çıkarılmıştır.

Geçtiğimiz sezon 33 resmi karşılaşmada Altınordu forması giyen Barış Alıcı, tamamı ligde olmak üzere 10 gol kaydetmiştir. Hücumun sağında forma giyen Barış, sol kanatta da oynayabilmektedir.