Juventus Başkanı Agnelli, Ronaldo transferini bitirmek için Yunanistan'a gitti!

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Juventus'un sahibi ve başkanı Andrea Agnelli, Cristiano Ronaldo ile Yunanistan'da buluşmak üzere yola çıktı. Ronaldo'nun Juventus'a transferi çok kısa içerisinde tamamlanabilir...
Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:56Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 16:05
Ronaldo adım adım Juventus'a... Dünya futbol piyasasını sarsacak olan transfer gelişmesine sona gelindi. Juventus'un sahibi ve aynı zamanda başkanı olan Andrea Agnelli ile Cristiano Ronaldo, Yunanistan'da bir araya gelecek.