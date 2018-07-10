Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Juventus Başkanı Agnelli, Ronaldo transferini bitirmek için Yunanistan'a gitti!

Başkanı Agnelli, Ronaldo transferini bitirmek için 'a gitti!

İtalya'nın ünlü gazetesi La Gazzetta dello Sport'un haberine göre 'un sahibi ve başkanı Andrea Agnelli, ile 'da buluşmak üzere yola çıktı. Ronaldo'nun Juventus'a transferi çok kısa içerisinde tamamlanabilir...

Giriş Tarihi: 10.7.2018 15:56 Güncelleme Tarihi: 10.7.2018 16:05
Juventus Başkanı Agnelli, Ronaldo transferini bitirmek için Yunanistan'a gitti!

Ronaldo adım adım 'a... Dünya futbol piyasasını sarsacak olan transfer gelişmesine sona gelindi. Juventus'un sahibi ve aynı zamanda başkanı olan Andrea Agnelli ile , 'da bir araya gelecek.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Juventus Başkanı Agnelli, Ronaldo transferini bitirmek için Yunanistan'a gitti!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN