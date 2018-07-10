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'ten transferine onay

, transferinde listenin ilk sırasında yer alan siyah-beyazlıların eski oyuncusu için, “Çok yetenekli bir oyuncu, iki yönlü oynayabiliyor. Bize katkı sağlar” raporu verdi

FATİH DOĞAN
FATİH DOĞAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 10.7.2018
Şenol Güneş'ten Manuel Fernandes transferine onay
Transferde arayışlarını hızlandıran 'ta adı listenin ilk sırasına yazılan Portekizli 'e teknik direktör 'ten onay çıktı. Siyahbeyazlıların eski oyuncusunun Lokomotif Moskova'daki maçlarını takip ettiğini söyleyen tecrübeli çalıştırıcının, "İyi bir sezon geçirdi. Çok yetenekli bir oyuncu, iki yönlü oynayabiliyor. Bizim o bölgede daha çok ara pası, hücum pası üretebilecek ayaklara ihtiyacımız var. Takıma katkı sağlar. Fernandes'i alırsanız kesinlikle hayır demem" ifadelerini kullandı.

ORMAN'IN ELİ RAHATLADI
Kartal'ın hocası Güneş'in onay vermesiyle eli rahatlayan başkan , Portekizli yıldızın menajeriyle temaslarını yoğunlaştırdı. Kulübüyle bir yıllık daha sözleşmesi olan Fernandes'te mali şartları değerlendirecek olan Fikret Orman'ın diğer alternatifleri de düşünerek son kararını vereceği kaydedildi.

EZELİ RAKİPLERE HİÇ GOL ATAMADI
Beşiktaş ile daha önce 4 sezonda 98'i ilk 11'de 112 maça çıkan Manuel Fernandes, bu karşılaşmalarda 20 gol attı. Lokomotif Moskova'da bu performansının da üzerine çıkan Portekizli, 113 maçta 30 kez ağları havalandırdı ve takımın en önemli isimleri arasına girdi. Beşiktaş öncesi Valencia ile 4 sezon geçiren Fernandes, İspanyollarla 76 maçta sadece 3 gol atabilmişti. Öte yandan Fernandes Türkiye kariyerinde Galatasaray ve Fenerbahçe'ye karşı 7'şer maça çıkarken ağları havalandıramadı.

METİN TEKİN DİYOR Kİ
MANUEL Fernandes, Beşiktaş döneminde gerçekten takımın başrol oyuncusuydu. O kadro için belki de en önemli ismi, oyun kurucusuydu. Burada iki kriter önemli: Şu anki yaş ve performansı... Bildiğimiz kadarıyla Rusya'da Lokomotif Moskova'da iyi sezon geçirdi. Bu anlamda halen daha eğer giden Fernandes gibi hazırsa mutlaka katkı sağlar ama dediğim gibi önemli olan bugün olan durumu, oyunculuğu değil.
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Şenol Güneş'ten Manuel Fernandes transferine onay
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