Sosyal medya kralları

Deloıtte'in
her yıl yayınlanan Avrupa Para Ligi'nde ilk 20'de yer alamayan ve gelir-gider dengesi yüzünden UEFA
'nın gözetiminde olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın sosyal medya
daki gücü adeta göz kamaştırdı. İspanyolların spor yönetimi üzerine araştırmalar yapan Deportes-Finanzas sitesinin yaptığı değerlendirmede Twitter üzerinde Haziran ayında en fazla etkileşim yaratan 20 kulüp arasında İstanbul'un 3 Büyükler'i de yer aldı
. İngiliz ekibi Manchester United'ın
ilk sırada yer aldığı listede, Barcelona
ve Liverpool
podyumu paylaşırken, Fenerbahçe altıncı Galatasaray
ise yedinci
sırada yer aldı. Paris Saint Germain ve Roma'yı
sollayan Beşiktaş ise 14. sırada kendine yer buldu
. Real Madrid ve Arsenal'in ardından 6. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni yönetim ve teknik direktörü değişimi sonrasında sosyal medyada taraftarının yoğun ilgisiyle büyük çıkış yakaladı.