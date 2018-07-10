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kralları

Gelirleri Avrupa’nın ilk 20 kulübü arasına girmeye yetmeyen Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş, Haziran ayında Twitter’da fırtınalar estirdi. F.Bahçe 6, G.Saray 7. sırada yer aldı

Giriş Tarihi: 10.7.2018
Sosyal medya kralları
Deloıtte'in her yıl yayınlanan Avrupa Para Ligi'nde ilk 20'de yer alamayan ve gelir-gider dengesi yüzünden 'nın gözetiminde olan Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın daki gücü adeta göz kamaştırdı. İspanyolların spor yönetimi üzerine araştırmalar yapan Deportes-Finanzas sitesinin yaptığı değerlendirmede Twitter üzerinde Haziran ayında en fazla etkileşim yaratan 20 kulüp arasında İstanbul'un 3 Büyükler'i de yer aldı. İngiliz ekibi Manchester United'ın ilk sırada yer aldığı listede, Barcelona ve Liverpool podyumu paylaşırken, Fenerbahçe altıncı Galatasaray ise yedinci sırada yer aldı. Paris Saint Germain ve Roma'yı sollayan Beşiktaş ise 14. sırada kendine yer buldu. Real Madrid ve Arsenal'in ardından 6. sırada yer alan Fenerbahçe, yeni yönetim ve teknik direktörü değişimi sonrasında sosyal medyada taraftarının yoğun ilgisiyle büyük çıkış yakaladı.

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Sosyal medya kralları
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