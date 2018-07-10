Trabzonspor iki transferi bitiriyor

Trabzonspor Başkan Yardımcısı Mehmet Yiğit Alp, fikstür çekimini, transfer planlamasını ve kamp dönemini Demirören Haber Ajansı'na (DHA) değerlendirdi.



Alp, "Çok güzel bir sezon ismi var, Lefter Küçükandonyadis sezonu. İnşallah tüm takımların kardeşlikle, centilmenlikle, dostlukla oynadığı, çok çekişmeli, kıran kırana bir lig izleriz" dedi.



"ADINA YAKIŞIR BİR SEZON OLSUN"



İyi bir sezon geçirmek istediklerini belirten Trabzonspor Başkan Yardımcısı Alp, "Hayırlı olsun. İlk maçımızı Medipol Başakşehir ile oynayacağız. İnşallah iyi olur. Bizim için kimin çıktığı çok önemli değil. İyi başlamak istiyoruz. Sezonun adına yakışır bir şekilde centilmenlik ve dostlukla geçmesini istiyoruz. Çok güzel bir sezon ismi var, Lefter Küçükandonyadis sezonu. İnşallah tüm takımların kardeşlikle, centilmenlikle, dostlukla oynadığı, çok çekişmeli, kıran kırana bir lig izleriz. Trabzonspor'un her zaman olduğu gibi yapmak istedikleri ve hedefi belli, inşallah bizim için çok iyi bir sezon olur" ifadelerine yer verdi.



"BU SEZON TRABZONSPOR İÇİN ÇOK İYİ OLACAK"



Mehmet Yiğit Alp, Bordo-mavili takımın ay sonunda Türkiye'ye döneceğini ifade ederek, "Birinci etap kampı 4 gün daha Slovenya'da devam edecek, sonra yine Slovenya'da başka bir yerde kampın 2'nci etap programına geçeceğiz. Takım ay sonunda da Türkiye'ye dönecek. 26'sına kadar orada olacaklar. Takım çok iyi gidiyor, yeni hocayla oyuncular kaynaşıyorlar. Bence bu sezon Trabzonspor için çok iyi olacak" şeklinde konuştu.



"KUCKA, SOSA VE BURAK'IN BAŞARILI OLMALARINI İSTİYORUZ"



Yeni sezon öncesinde Kucka, Sosa ve Burak ile ilgili gelişmelerin sorulması üzerine de bordo-mavili yönetici, "Tek beklentimiz sahada başarılı olmaları" diye konuştu. Mehmet Yiğit Alp, sözlerini şu şekilde sürdürdü:



"Kucka, Sosa ve Burak bizim sözleşmeli oyuncularımız. Bir sözleşme yapılmış onlarla. O yüzden biz onlardan sahada başarılı olmalarını bekliyoruz. Başka bir beklentimiz yok, inşallah bu sene çok başarılı olarak Trabzonspor'u yukarı taşırlar. Biz de keyifle tribünden izleriz. Onun dışında hiç kimseden başka bir beklentimiz yok."



"İKİ TRANSFER BİTMEK ÜZERE"



Transfer planlaması hakkında da konuşan Trabzonspor Başkan Yardımcısı Alp, "Transfer çalışmaları çok gizli yürütülüyor. Bize bile söylemiyorlar. Tabii ki bu işin esprisi. Çok çalışıyorlar ve 2 transfer bitmek üzere. Bu hafta içinde açıklarlar. Trabzonspor'un ihtiyacı olan yerler belli, giden oyuncular da belli. Bu nedenle transferlerin hangi bölgeye yapılacağını bulmak çok kolay" dedi.



Trabzonspor Genel Koordinatörü Özkan Sümer'in geçtiğimiz hafta DHA'ya yaptığı özel açıklamada, "3 transfer yapmayı planlıyoruz" ifadelerinin hatırlatılması üzerine ise Mehmet Yiğit Alp, "Hocamın söylediğinin üzerine laf söylenmez. Bu nedenle hocam doğru demiştir" diyerek sözlerini noktaladı.

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