Altınordu'dan bu kez Avrupa'ya transfer

Fenerbahçe'ye genç milli oyuncuları Berke Özer ve Barış Alıcı'yı satarak 3 büyüklere oyuncu veren ve tüm dikkatleri üzerine çeken Altınordu, altyapıya yaptığı yatırımların meyvesini toplamanın gururunu yaşıyor. Seyit Mehmet Özkan'ın kulüp yönetimini devraldığı 2012'den beri son 6 yılda altyapıya yaptığı yatırım, kurduğu yeni tesislerle dikkat çeken kırmızı-lacivertlilerin 18 yaşındaki kaleci Berke'yi 1.5 milyon euro, 21 yaşındaki sağ kanat Barış'ı ise 1 milyon euro bonservis ücretiyle Fenerbahçe'ye verdiği iddia edildi. İki genç futbolcudan 2.5 milyon euro kazanan Altınordu, sözleşmeye eklenen bonuslar ve sonraki transferlerden alacağı paylarla kasasını doldurmayı sürdürecek. Güncel kura göre Altınordu, şimdiden Berke ve Barış'tan yaklaşık 14 milyon TL kazandı.