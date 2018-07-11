Cüneyt Çakır tarih yazıyor

Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası
'nda bugün oynanacak İngiltere- Hırvatistan yarı final maçında düdük çalacak olan FIFA kokartlı Türk hakem Cüneyt Çakır, uluslararası turnuvalardaki 5. yarı finaline çıkmış olacak.
Deneyimli hakem, ilk yarı finaline 2009'daki 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda çıktı. 2011'de FIFA 20 Yaş Altı Dünya Kupası'nda yarı finalde düdük çalan Çakır, 2012 Avrupa Şampiyonası ve 2014 Dünya Kupası'nda da yarı final yönetti.
Üst üste 2. kez Dünya Kupası'nda maç yöneten ilk Türk hakem olarak tarihe geçen Çakır, 2015'te Şampiyonlar Ligi'nde Juventus-Barcelona arasında oynanan final karşılaşmasında görev yapmış ve bu alanda final yöneten ilk Türk hakem unvanını almıştı. RIDVAN DİLMEN DİYOR Kİ Cüneyt Çakır
, 2014 Dünya Kupası'nda yarı final yönetmişti. Burada da yarı finalde... Büyük bir başarı. Neden finali vermediklerine gelirsek... Son iki dünya kupasını üst üste Avrupalı hakemler yönetti. FIFA bu kez Avrupa dışından bir ismi görevlendirmeyi düşünüyor ve İranlı hakem Alireza Faghani ile Brezilyalı hakem Sandro Ricci arasından birinin tercih edileceği söylendi. Ne olursa olsun üst üste iki dünya kupası yarı finali yönetmek büyük başarıdır.