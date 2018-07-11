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yarı finalinde dev düello: -

2018 FIFA 'nda 2. finalist bugün belli oluyor. ile ’nin final bileti için kozlarını paylaşacağı mücadele 21:00’de başlayacak

Giriş Tarihi: 11.7.2018
Dünya Kupası yarı finalinde dev düello: Hırvatistan-İngiltere

'nda şampiyonluk için geri sayım başladı... Rusya'nın ev sahipliğini yaptığı turnuvada ikinci finalist bu akşam oynanacak - maçıyla belli olacak. 28 yıl sonra yarı final gören İngiltere, en son 1966'da turnuvayı kazanarak Dünya şampiyonu olmuştu. Katıldığı ilk Dünya Kupası olan 1998 Fransa'da üçüncülük elde eden Hırvatistan ise ardından yer aldığı 3 şampiyonada da grup aşamasını geçememişti. Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak karşılaşma 21.00'de başlayacak. Cüneyt Çakır'ın yöneteceği maç TRT 1'den yayınlanacak.

MARKETLER ERKEN KAPANACAK
Hırvatistan'ın en ünlü ve büyük market zinciri, bugüne özel dükkanlarının 1 saat erken kapanacağını açıkladı. Dünya Kupası yarı final maçı esnasında mağazalarını kapalı tutacaklarını, böylece çalışanların da maçları izleyebileceğini duyuran zincir, maddi zarar görecek olmasına karşın halktan büyük takdir topladı.

KANE'E GÖZDAĞI!
Dev maç öncesi Hırvatistan'ın başarılı stoperi Dejan Lovren, 'de sık sık karşı karşıya geldiği Tottenham'ın ünlü golcüsü 'den çekinmediğini açıkladı. 29 yaşındaki oyuncu, "Herkese dünyanın en iyi savunmacılarından birisi olduğumu göstermeyi seviyorum. Kane övgüleri hak ediyor fakat ona karşı iyi oynayacağım" dedi.

Hırvatistan, Dünya Kupası'nda 28 yıldır yapılamayanı yaptı
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Dünya Kupası yarı finalinde dev düello: Hırvatistan-İngiltere
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