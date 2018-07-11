Erzurumspor Arsen Khubulov'u transfer etti

Kulüp tesislerinde gerçekleşen imza törenine Büyükşehir Belediye Erzurumspor Kulübü Başkanı Mevlüt Doğan ile Asbaşkan Ünsal Kıraç ve Yönetim kurulu üyesi Basın Sözcüsü Metin Barlak katıldı. Khubulov geçtiğimiz sezon formasını giydiği Anzhi Makhachkala ile oynadığı 38 maçta 8 gol attı. Başkan Mevlüt Doğan, BB Erzurumspor olarak kadrolarını güçlendirmeye devam ettiklerini belirterek, "Bir yandan transfer çalışmalarını yürütüyoruz bir yandan da kulübün ileriye dönük planlarını yapıyoruz. Bu zamana kadar 5-6 transfer yaptık. Bugün de Rusya'dan bir futbolcu kardeşimizi getirdik ve sözleşme imzalıyoruz" dedi.

Teknik heyet ve transfer komitesinin uzun uğraşlar sonucunda Rus futbolcu ile anlaştığını dile getiren Doğan, "Bundan sonra 2 ya da 3 futbolcu daha alacağız. Kamp dönemi bitince eksik gördüğümüz yerler olursa onlara da ayrı bakacağız. Amacımız kümede kalmak değil yukarıları zorlayabilen, şehrimizin ve taraftarımızın izlemekten keyif alacağı bir takım kurmak" diye konuştu.



DOĞAN: "LİGDE HANGİ TAKIMLA MAÇ YAPACAĞIMIZIN BİR ÖNEMİ YOK"

Öte yandan Süper Lig fikstürü ile ilgili de açıklamalarda bulunan Doğan, "İlk maçımızı deplasmanda Konya ile oynayacağız. İkinci hafta kendi sahamızda Beşiktaş ile maç yapacağız. Ligde hangi takımla maç yapacağımızın bir önemi yok. Önemli olan takımın kendi durumudur. Eğer kalitemiz ve durumumuz iyi ise hiçbir takım fark etmez. Biz kendi oyunumuzu oynayıp galip gelebilirsek problem yoktur" dedi.

BB Erzurumspor Onursal Başkanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen ise, "Transferler devam ediyor. Biri iki transfer daha yaparak transfer çalışmalarını tamamlamış olacağız. BB Erzurumspor bundan önce gösterdiği başarıyı bu yıl da Süper Lig'de gösterecek. Şehrimizi her yönden hem değiştirip hem dönüştüreceğiz. İnşallah bu yıldan sonraki hedefimiz alt yapıya daha önem vereceğiz. Alt yapısı güçlü olan takımlar ayakta durur" şeklinde konuştu.