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İşte 'un rakipleri

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonuna hazırlanan 'un oynayacağı hazırlık maçları açıklandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:30
İşte Trabzonspor'un rakipleri

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren 'un Slovenya ve Avusturya'da oynayacağı hazırlık maçlarındaki rakipleri ve programı belli oldu.

Bordo-mavili takımın programı ve rakipleri şöyle:

15 Temmuz Pazar saat 13.00 spor - NK Triglav Kranj (Stadyum: Kranj - Slovenya)
17 Temmuz Salı saat 18.00 Trabzonspor - NK Lokomotiva Zagreb (Stadyum: Kranj - Slovenya)
20 Temmuz Cuma saat 18.00 Trabzonspor - Spartak Moskova (Stadyum: Villach - Avusturya)
23 Temmuz Pazartesi saat 18.00 Trabzonspor - Al Duhail (Stadyum: Villach - Avusturya)

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İşte Trabzonspor'un rakipleri
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