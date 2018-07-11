‘Ndiaye çok pişman’

Galatasaray
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, İsviçre
'de transferle ilgili açıklamalar yaptı:
Her şeye hazırlıklıyız. En az iki tane daha transfer yapacağız. UEFA
ile yaptığımız anlaşmanın dışına çıkmayacağız.
Ndıaye şampiyon takımdan küme düşen takıma gitti. Çok pişman. Galatasaray'ın değerini daha iyi anladı.
Trezeguet ile ilgili girişimlerimiz sürüyor. Umuyorum kısa zamanda kendisini takımımıza kazandıracağız. Tarık Çamdal
için ben de kulüp bakıyorum.
Bankalara yalvarmak yerine, kombine alan iş adamlarımıza gidip 2-3 yıl uzatmalarını isteyeceğiz.