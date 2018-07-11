Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > ‘Ndiaye çok pişman’

‘Ndiaye çok pişman’

Giriş Tarihi: 11.7.2018
‘Ndiaye çok pişman’
İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, 'de transferle ilgili açıklamalar yaptı:
Her şeye hazırlıklıyız. En az iki tane daha transfer yapacağız. ile yaptığımız anlaşmanın dışına çıkmayacağız.
Ndıaye şampiyon takımdan küme düşen takıma gitti. Çok pişman. Galatasaray'ın değerini daha iyi anladı.
Trezeguet ile ilgili girişimlerimiz sürüyor. Umuyorum kısa zamanda kendisini takımımıza kazandıracağız.
için ben de kulüp bakıyorum.
Bankalara yalvarmak yerine, kombine alan iş adamlarımıza gidip 2-3 yıl uzatmalarını isteyeceğiz.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
‘Ndiaye çok pişman’
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN