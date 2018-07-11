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Son dakika: Trezeguet, 'a transfer oldu

'nın Mısırlı futbolcusu Trezeguet, 'dan aldığı teklifin iki katı maaş teklif eden 'a 'evet' dedi. Oyuncu sağlık kontrolü için 'ya gitti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 11.7.2018 11:30 Güncelleme Tarihi: 11.7.2018 11:36
Son dakika: Trezeguet, Slavia Prag'a transfer oldu

'nın opsiyonu kullanarak sözleşmesini 2 milyon Euro karşılığında uzattığı ve 'ın uzun süredir ilgilendiği Trezeguet, 'a transfer oluyor.

5 milyon Euro bonservis bedelini ödemekte zorlanan Galatasaray, Kasımpaşa'nın tamamını peşin istediği ücret nedeniyle Mısırlı oyuncuyu elinden kaçırırken; CEFC Grubu tarafından kulübün yüzde 99,96'sı satın alınan Slavia Prag hızlı davranarak Kasımpaşa ile anlaştı.

nin sağlık kontrolü için 'ya gittiği ve işlemlerin ardından Slavia Prag'a imza atacağı belirtildi.

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Son dakika: Trezeguet, Slavia Prag'a transfer oldu
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