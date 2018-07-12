Beşiktaş - Shakhtar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan Beşiktaş bugün oynanacak ve D-Smart'tan naklen yayınlanacak maçta Shaktar Donetsk ile karşılaşacak.
Beşiktaş - Shakhtar maçının başlama saati iki kulübün anlaşmasıyla 19.00'dan 18.00'e alındı.
Sabah saatlerinde bir antrenman yapaan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00'de çıkacak.
Beşiktaş'ın Shakhtar Donetsk maçı ilk 11'i şöyle:
İlk 11: Tolga, Adriano, Necip, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Love
Yedekler: Fabricio, Gökhan Gönül, Fatih, Dorukhan, Mertcan, Orkan, Aras, Gökhan Töre, Mustafa, Larin