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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıkları Avusturya'da sürdüren , Shaktar Donetsk ile karşı karşıya gelecek. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 12.7.2018 17:30 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 17:40
Beşiktaş - Shakhtar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Yeni sezona Avusturya'da hazırlanan bugün oynanacak ve D-Smart'tan naklen yayınlanacak maçta Shaktar Donetsk ile karşılaşacak.

Beşiktaş - Shakhtar maçının başlama saati iki kulübün anlaşmasıyla 19.00'dan 18.00'e alındı.

Sabah saatlerinde bir antrenman yapaan siyah-beyazlılar Avusturya kampındaki ilk hazırlık maçına bu akşam 18.00'de çıkacak.

BEŞİKTAŞ'IN İLK 11'İ

Beşiktaş'ın Donetsk maçı ilk 11'i şöyle:

İlk 11: Tolga, Adriano, Necip, Mitrovic, Caner, Medel, Tolgay, Oğuzhan, Lens, Babel, Love

Yedekler: Fabricio, Gökhan Gönül, Fatih, Dorukhan, Mertcan, Orkan, Aras, Gökhan Töre, Mustafa, Larin

Vida canlı yayında özür diledi

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Beşiktaş - Shakhtar maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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