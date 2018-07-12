Didier Deschamps tarihin eşiğinde

Belçika galibiyeti sonrası, "Büyük bir gurur duyuyorum. Burada herkesin başarısı ve hakkı var. Finali kazanırız. İki yıl önceki finali hâlâ hazmedemedik
"
diye konuşan Fransa Milli Takımı Teknik Direktörü Didier Deschamps
'ın kariyeri başarılarla dolu. 2001'de futbolculuk kariyerini noktaladıktan sonra Monaco'nun başına geçen tecrübeli çalıştırıcı, pazar günkü finalde Dünya Kupası'nı kaldırırsa hem oyuncu hem de teknik direktör olarak Dünya Kupası şampiyonluğu yaşayan tarihteki 3. isim olacak
(Mario
Zagallo (1958-1962-1970), Franz Beckenbauer (1974-
1990), Didier Deschamps (1998).