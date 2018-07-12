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finalinde düdük çalacak

ile arasında oynanacak 2018 final karşılaşmasını Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yönetecek.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 21:06 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 22:00
Dünya Kupası finalinde Nestor Pitana düdük çalacak

Rusya'da düzenlenen 2018 FIFA 'nda ile arasında oynanacak final maçını Arjantinli hakem yönetecek.

FIFA'nın açıklamasına göre Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda 15 Temmuz Pazar günü saat 18.00'de başlayacak karşılaşmada, Nestor Pitana'nın yardımcılıklarını Hernan Maidana ve Juan Pablo Belatti yapacak.

Müsabakanın dördüncü hakemi ise Hollanda Futbol Federasyonundan Bjorn Kuipers oldu.

Öte yandan, 2018 FIFA Dünya Kupası'nda 14 Temmuz Cumartesi günü Belçika ile İngiltere arasında oynanacak üçüncülük karşılaşmasını ise İranlı hakem Alireza Faghani'nin yöneteceği açıklandı.

Hırvatistan - İngiltere maçından kareler
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Dünya Kupası finalinde Nestor Pitana düdük çalacak
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