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'da deprem, başkan ve yönetim kurulu istifa etti

ekiplerinden 'un kulüp başkanı , kulübün içerisinde bulunduğu maddi sıkıntılardan dolayı yönetimle birlikte istifa ettiklerini söyledi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 12.7.2018 18:59 Güncelleme Tarihi: 12.7.2018 19:00
Elazığspor'da deprem, başkan ve yönetim kurulu istifa etti

Yümlü, kulüp tesislerinde düzenlediği basın toplantısında, maddi sıkıntıları atlatmak adına daha önceden kendilerine verilen destek sözlerinin yerine getirilmediğini ifade etti.

Bu nedenle 'un zarar görmemesi için istifa kararı aldıklarını belirten Yümlü, " kamuoyuna sesleniyorum, benim vicdanım rahat, şerefimle geldim ve şerefimle gidiyorum." dedi.

Elazığspor'a zararları dokunmadığını, kulübe hüviyet kazandırmaya çalıştıklarını kaydeden Yümlü, şunları söyledi:

"Futbolcularla anlaşma sağladık, takımı içinde bulunduğu sıkıntılardan aydınlığa çıkarmaya çalıştık. Takımın kampını hazırladık, hocalar getirdik. Bunları yaparken maalesef kimseden destek alamadık. Gerçek şudur ki kulübün içinde bulunduğu maddi sıkıntıların üstesinden bizler de ancak bir yere kadar gelebilirdik. İnşallah bundan sonra gelecek olan yönetim daha adil bir yönetim olur, daha düzgün insanlar olur. Elazığspor'un düzlüğe çıkması için düzgün insanlara ihtiyacı var. Elazığspor üzerinden ticaret mantığıyla gelenler Elazığspor'u her zaman uçuruma götürmüştür. İnşallah bundan sonra Elazığ kamuoyu buna fırsat vermeyecektir. Bu saatten sonra Elazığspor taraftarının takımına sahip çıkmasını istiyorum."

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Elazığspor'da deprem, başkan ve yönetim kurulu istifa etti
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