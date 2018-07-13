Flamengo 7 milyon Euro verdi Ryan Babel reddetti

Ryan Babel
'i kadrosuna katmak için ısrarını sürdüren Flamengo
, Beşiktaş
'a son teklifini dün iletti. İlk etapta 4 milyon Euro'luk öneri ile kapıyı çalan Brezilya kulübü, Beşiktaş'ın 10 milyon Euro'luk talebi sonrası rakamı 7 milyon Euro'ya yükseltti. Beşiktaş yönetimi, son teklife sıcak yaklaşırken, son sözü ise Hollandalı futbolcuya bıraktı... 32 yaşındaki tecrübeli futbolcu, kariyerine Beşiktaş'ta devam etmek istediğini aktarınca, Flamengo'nun cazip teklifi, rafa kaldırıldı. Siyah-beyazlı kulüple bir yıl daha sözleşmesi bulunan Ryan Babel'in geçtiğimiz günlerde yıllık 4 milyon Euro garanti ücret karşılığı 3 senelik yeni kontrat talep ettiği iddia edilmişti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in de Anderson Talisca'nın ayrılığı sonrası kanatlarda, forvette ve 10 numara mevkiinde oynayabilen Ryan Babel'in ayrılığına olumlu yaklaşmadığı biliniyor.