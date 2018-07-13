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maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında İsviçre Challenge League temsilcilerinden FC ile karşılaşacak. Peki maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 13.7.2018 15:13 Güncelleme Tarihi: 13.7.2018 15:14
Galatasaray - Wil maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

, İsviçre kampındaki ilk hazırlık maçını bugün İsviçre 2. Lig takımlarından FC l ile yapacak. Zürih'deki Utogrund Stadı'nda gerçekleştirilecek mücadele, TSİ 16.00'da başlayacak ve güvenlik önlemleri kapsamında seyircisiz olarak oynanacak. Galatasaray - Wil maçını canlı yayınlayacak bir kanal bulunmuyor.

GALATASARAY - WİL MAÇI SEYİRCİSİZ OYNANACAK

Galatasaray'ın FC Wil ile yapacağı hazırlık maçı güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz oynanacak.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

"Galatasaray'ımız, 2018-2019 sezonu hazırlıkları kapsamındaki ilk maçında FC Wil ile karşılaşacak. Zürih'teki Utogrund Stadı'nda gerçekleşecek olan mücadele, 13 Temmuz Cuma günü TSİ 16:00'da başlayacak. Karşılaşma, güvenlik önlemleri nedeniyle seyircisiz olarak oynanacak."

Galatasaray, kampın Montrö kentindeki ikinci bölümünde ise 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda ekibi PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü de İspanya temsilcisi Valencia ile özel maçta karşı karşıya gelecek.

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Galatasaray - Wil maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
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