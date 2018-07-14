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Cocu'nun kararını bekliyor

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden , hafta başında kaleci Berke Özer ve sağ kanat Barış Alıcı'yı sattığı 'nin gençlerine göz dikti.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 12:07 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 12:19
Altınordu Cocu'nun kararını bekliyor

ekibi, sarı-lacivertlilerden genç sağ kanat oyuncusu Samed Karakoç'u liste başı yaptı. Altınordu, Teknik Direktörü Phillip Cocu'nun İsviçre kampı sonrası 21 yaşındaki Samed'le ilgili vereceği kararı bekliyor.

Hollandalı teknik adamın genç kramponu kadrosunda düşünmemesi halinde kırmızı-lacivertliler devreye girerek hamle yapacak. Samed alt yaş gruplarında 46 kez milli formayı terletirken, kupada toplam 10 maçta 2 gol attı. Fenerbahçe yönetiminin gençleri kiralama konusunda 'ya yardımcı olacağı belirtildi. İzmir ekibi Fenerbahçe'nin diğer yıldız adaylarını da mercek altına aldı.

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Altınordu Cocu'nun kararını bekliyor
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