Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Chelsea, Maurizio Sarri'yle anlaştı

, 'yle anlaştı

İngiliz kulübü , İtalyan Conte'den boşalan teknik direktörlük görevine, vatandaşı Sarri'yi getirdi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 12:46
Chelsea, Maurizio Sarri'yle anlaştı

İngiltere Premier Lig takımlarından Chelsea'nin yeni teknik direktörü Maurizio Sarri oldu.

, dün görevden alınan 'nin yerine bir diğer İtalyan teknik direktör 'yi getirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 59 yaşındaki teknik adam Sarri ile 3 yıllık sözleşme imzalandı.

Kariyerinde Pescara, Arezzo, Avellino, Verona, Perugia, Alessandria, Sorrento ve Empoli kulüplerini çalıştıran Sarri'nin, son 3 sezondur başında bulunduğu Napoli, 2 kez İtalya ligini 2. sırada bitirmişti.

Sarri, 2017'de İtalya Birinci Futbol Ligi'nin (Serie A) en iyi teknik direktörü seçilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Chelsea, Maurizio Sarri'yle anlaştı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN