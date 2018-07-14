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'i isteyen takım belli oldu

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba’nın tekliflerin olduğunu doğrulayarak, “Belki bir değişim olabilir” dediği kaleci 'i transfer etmek isteyen takım belli oldu.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 14.7.2018 14:02 Güncelleme Tarihi: 14.7.2018 14:03
Harun Tekin'i isteyen takım belli oldu

Yeni sezon hazırlıkları kapsamındaki ilk etap kamp çalışmalarını Afyon'da tamamlayarak yeniden Bursa'ya dönen Bursaspor kafilesi, 16 Temmuz Pazartesi günü saat 18.30'da Afyon'daki ikinci etap kamp çalışmalarına start verecek. Kampın ikinci etabının maçlara yönelik geçeceğini ifade eden Teknik Direktör Samet Aybaba, "Kondisyon ağırlıklı bölümü bitirmiş oluyoruz. İkinci bölümde de yoğun maç temposu olacak. Başından beri düşündüğümüz mevkilerde eksiğimiz var. Transferlerimizi tamamlayıp, eksik oyuncularımızın da katılımıyla iyi bir şekilde sezona başlayacağız" dedi.

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Harun Tekin'i isteyen takım belli oldu
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