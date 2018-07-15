Babel’i satmanıza izin vermem Tecrübeli hoca, yöneticilere “Maddi kaygılarla Vida’yı, yaşı dolayısıyla da Q7’yi satabilirsiniz ancak takımı bu kadar bozmak doğru değil” dedi

Beşiktaş, En azından yeni sezonda takımda kalmalı, sonra sözleşmesini uzatıp onu da satabilirsiniz. Şu anda bir yere gitmesine izin vermiyorum."



AVUSTURYA kampında yaptığı ilk hazırlık maçında Ukrayna ekibi Shakhtar Donetsk ile 0-0 berabere kalan Beşiktaş, bugün CSKA Moskova ile karşılaşacak. Saat 15.00'te başlayacak karşılaşmayı Smart Sport naklen yayınlayacak. GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN BUGÜN NELER OLDU Ryan Babel için Flamengo ile 8 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında anlaşmaya varmıştı. Ancak hem Hollandalı yıldızın sıcak bakmaması hem de teknik direktör Şenol Güneş 'in oyuncuyu kullanmak istemesi bu transferi engelledi. Babel'i önümüzdeki sezon da takımında görmek isteyen tecrübeli hoca gerekçesini ise yönetime şu sözlerle açıkladı: "Maddi kaygılarla Vida'yı satmak istemenizi anlayabilirim. İlerleyen yaşı nedeniyle Quaresma'ya gelen teklifleri de değerlendirmek doğru olabilir. Ancak takımı bu kadar bozmak yanlış olur. Babel benim için çok önemli bir oyuncu.kampında yaptığıilk hazırlık maçındaUkrayna ekibi ShakhtarDonetsk ile 0-0 beraberekalan Beşiktaş, bugün CSKAMoskova ile karşılaşacak.Saat 15.00'te başlayacakkarşılaşmayı Smart Sportnaklen yayınlayacak.