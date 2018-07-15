Rıdvan Dilmen, Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın gündemini değerlendirdi

VAH TÜRK FUTBOLU VAH

Süper Lig'de yeni heyecan başlıyor. Ancak henüz taraftarları heyecanlandıracak transfer yapılmadı. 3 büyükler genç isimlere yöneliyor. Bu durumu nasıl değerlendirirsiniz?

Vah Türk futbolu vah... Türkiye son yıllarda yatırımları ve ekonomisiyle adından söz ettiren bir ülke... Ulaşım, eğitim, sağlık alanlarında müthiş yatırımlar var. Türk futbolu da gelir olarak dünyada 6. sırada olmasına rağmen, FIFA sıralamasında 36.'lığa kadar düştü. Gelirler arttıkça (stat ve sponsorluk) saha başarısı geriledi. Bugüne dek kim yönettiyse çok kötü yönetti. Bunun bireysel değil, genel bir problem olduğu aşikâr. TFF 2-3 yıl önce başladı, "Deniz bir gün biter biterse yanarız" açıklamalarını yapmaya. Geçtiğimiz yıllarda "Deniz bitti" dediler. Sonra 3 kat borçlanıldı ama yine "Deniz bitti" dendi. Biz kendi evimizi temizlemez, kendi kurallarımızı uygulamazsak bugün yaşananlardan da şikâyet etmeye hakkımız olmaz. İnsanda önce Allah korkusu bunun yanında da kanun korkusu olacak. Kanunda yaptırım olmayınca çilekler, böcekler yerine genç oyuncularla teselli bulunmaya çalışılır. Aslında gençlerin önünün açılması beni mutlu ediyor ama "Deniz bitecek" diye diye denizi bitirdik. Milyarlarca borç içinde kaldı kulüpler, UEFA'nın ağzına bakıyoruz.,"Ne olacak, ceza verecekler mi?" diye... Yasa konusunda konuşmak dahi istemiyorum.