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West Ham, Anderson'u etti

, Lazio'da forma giyen 25 yaşındaki Brezilyalı futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.7.2018 13:57
West Ham, Anderson'u transfer etti

ekiplerinden , Brezilyalı orta saha oyuncusu 'u renklerine bağladı.

Londra ekibinden yapılan açıklamada, İtalya'nın Lazio takımında forma giyen 25 yaşındaki futbolcuyla 4 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.

İngiliz basını, için başkent temsilcisinin kasasından 36 milyon sterlin çıktığını, bu rakamın kulüp için rekor olduğunu yazdı.

Brezilya'nın 2016 yılında olimpiyat altını kazanan milli takım kadrosunda yer alan Anderson, Lazio ile çıktığı 177 maçta 34 gol attı.

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West Ham, Anderson'u transfer etti
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