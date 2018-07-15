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Yarışta olur mu olmaz mı bilmem Şampiyonluk yarışı için 4 aday görünüyor. F.Bahçe yeni bir başkan ve yeni bir teknik direktörle heyecan yakaladı. Ama şampiyonluk yarışı içinde olur mu, olmaz mı bilmem. Kulüpler, eli kolu bağlı olduğu için gizemli transferler yapıyorlar...

Giriş Tarihi: 15.7.2018