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hangi takıma olacak?

'dan veda paylaşımı geldi... Son iki sezondur Süper Lig'e damga vuran 10 numaralardan Emre Akbaba, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda Alanyaspor'a adeta veda etti... Twitter üzerinde de Emre Akbaba ismi tt oldu. Peki Emre Akbaba 'a mı yoksa Beşiktaş'a mı olacak? Emre Akbaba hangi takıma transfer olacak?

Giriş Tarihi: 16.7.2018 14:46
Emre Akbaba hangi takıma transfer olacak?

konusunda çok sıcak gelişmeler yaşanıyor. Geçtiğimiz iki sezonda Alanyaspor'da gösterdiği performansla hem hem Fenerbahçe hem Beşiktaş hem de Medipol Başakşehir'in peşinden koştuğu Emre Akbaba, Alanyaspor'dan ayrılmak üzere. Takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılan Emre Akbaba, yaptığı ınstagram paylaşımında "Allah'a emanet" yazısını kullandı.

Emre Akbaba'nın Galatasaray'a i en kuvvetli iddia. Sarı kırmızılıların bu transfer için Alanyaspor'a 3 milyon €, Tolga Ciğerci ve Tarık Çamdal'ı vereceği konuşuluyor.

İşte Emre Akbaba'nın yaptığı o paylaşım...

Emre Akbaba kimdir?

Emre Akbaba, 4 Ekim 1992 yılında Fransa'nın Montfermeil kentinde dünyaya gelmiştir.

2012 yılında Türkiye'ye gelerek Antalyalyaspor'un altyapısında oynamaya başlayan Emre Akbaba, 2012 yılında Kahramanmaraş B.Ş. Belediyespor'da profesyonel futbol hayatınageçiş yapmış ve 2013 yılında Medical Park Antalyaspor'a dönüş yapmıştır. 2013-14 futbol sezonuna gelindiğinde 2 yıl kiralık olarak Aytemiz Alanyaspor'un renklerine dahil olan Emre Akbaba, Türkiye Kupası A2, 2 ve 3. Liglerde orta saha mevkisinde birçok kez forma giydi. 2013-14 sezonunda 16 gol ve 11 asistlik performansıyla takımının 1. Lig'e yükselmesinde pay sahibi oldu.

Emre Akbaba, bu sezon Süper Lig'de gösterdiği performans ile büyük kulüpleri peşinden koşturuyor. Galatasaray, Başakşehir ve yurtdışından yıldız oyuncuya gelen bazı teklifler var.

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Emre Akbaba hangi takıma transfer olacak?
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