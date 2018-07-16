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'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

İsviçre'nin Zürih kentinde yeni sezon hazırlıklarını sonlandırdıktan sonra Montrö kentine çalışmalarına devam eden günü tek antrenmanla tamamladı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 16.7.2018 21:02
Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

Zürih kampı sonrası bugün öğleden sonra 6 gün sürecek hazırlık kampı için Montrö kentine gelen sarı-kırmızılı takım, ilk idmanını bu akşam yaptı.

Isınma hareketleri ile başlayan antrenmanda ardından gruplar halinde beşe iki dar alan oyunu oynanırken, antrenmanın ana bölümünde ise sınırlı alanda çift kale taktiksel oyun gerçekleştirildi.

Yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından antrenman sona erdi.

Antrenmana taraftar alınmazken Teknik Direktörü Fatih Terim, dışarıda bekleyen taraftarlarla fotoğraf çektirdi ve formalarını imzaladı.

Galatasaray, Montrö'deki kampta 18 Temmuz Çarşamba günü Hollanda'nın PSV Eindhoven, 21 Temmuz Cumartesi günü İspanya'nın Valencia ekibi ile hazırlık maçı oynayacak.

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Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor
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