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"Manuel Fernandes’in gönlü Lokomotiv’den yana"

Giriş Tarihi: 16.7.2018
Manuel Fernandes’in gönlü Lokomotiv’den yana

10 numara arayışlarını sürdüren 'ta gündeme gelen isimlerden birisi de eski yıldızı Manuel Fernandes'ti. Siyah-beyazlıların, Portekizli futbolcuyu kadrolarına katmak için yaptığı pazarlıklar sonuçsuz kalırken, 32 yaşındaki futbolcunun menajeri Paulo Barbosa'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Barbosa, oyuncusunun geleceğine yönelik olarak verdiği son demeçte, "Beşiktaş, bu yaz Fernandes'le sözleşme imzalamak istiyor. Bununla birlikte Manu'nun arzusu Lokomotiv Moskova'da kalmak" ifadelerini kullandı.

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"Manuel Fernandes’in gönlü Lokomotiv’den yana"
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