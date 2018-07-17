Galatasaray'da yeni sezon hazırlıkları

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Montrö kentindeki hazırlık kampında sarı-kırmızılı takım, basına kapalı olarak gerçekleştirilen akşam idmanın ilk bölümünde koordinasyon ve sürat çalışması yaptı.

Ardından beşe iki dar alan oyunu oynayan sarı-kırmızılı futbolcular, sınırlı alanda çift kale taktik maçla antrenmanı tamamladı.

Galatasaray'da hafif ağrıları bulunan Mariano ve Serdar Aziz takımdan ayrı çalıştı.

Sarı-kırmızılı takım, yarın Hollanda'nın PSV Eindhoven takımı ile TSİ 20.00'de Stade de Chailly'de hazırlık maçında karşılaşacak.