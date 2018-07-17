İtalya'da Cristiano Ronaldo çılgınlığı

İtalyan devi Juventus'un, Real Madrid'den transferi Portekizli süper yıldız Cristiano Ronaldo'nun Çizme günleri resmen başladı. 33 yaşındaki oyuncu dün Torino'ya ayak bastıktan sonra önce sağlık kontrolünden geçti. Sabah saatlerinde gerekli kontrolleri yaptırmak üzere hastaneye gelen Ronaldo'ya ilgi de yoğundu. Krallar gibi karşılanan Ronaldo, kendisini görmek için hastaneye akın eden Juventus taraftarlarını kırmayarak bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi ve imza dağıttı. Daha sonra tesislere giden Portekizli oyuncu yeni takım arkadaşları ile tanıştı.

JUVENTUS'TA DA TARİHE GEÇECEĞİM

Dün akşam Ronaldo için oyuncunun isteği üzerine statta sade bir imza töreni yapıldı. Portekizli yıldız, "Kariyerimde hiç kolayı seçmedim. Meydan okumayı seviyorum. Juventus tarihinde de iz bırakmak istiyorum" dedi. Ronaldo daha sonra Juventus Başkanı Agnelli (sağında) ile birlikte yeni formasıyla poz verdi.

Ronaldo sağlık kontrolü sırasında çok neşeliydi.

Ünlü futbolcu, karşılamaya gelen taraftarlara imza dağıttı.

Ronaldo, Juventus'tan 4 yıllık imza karşılığı senelik net 30 milyon Euro (170 milyon TL) alacak