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sporun not defteri’nde

Giriş Tarihi: 17.7.2018
Rıdvan Dilmen sporun not defteri’nde
SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen bundan sonra her pazartesi günü NTV ekranlarında Sporun Not Defteri programında olacak. Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey hafta için her gün saat 10.15'te Tuğba Dural'ın sunumuyla 'de olurken, de pazartesi günleri programa yorumlarıyla katılacak. Dilmen ilk programında 'na damga vuran olayları özetlerken, "Ders çıkarabileceğimiz taktik teknik olaylar oldu. Hep atanın tutanın iyi olacak deriz. Ama Fransa Milli Takımı şampiyon oldu. En uçta oynayan oyuncusu Giroud gol atamadı. Hatta kaleye şutu olmadan turnuvayı tamamladı. Fıkra gibi" dedi.
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Rıdvan Dilmen sporun not defteri’nde
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