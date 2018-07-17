Rıdvan Dilmen sporun not defteri’nde

SABAH Spor yazarı Rıdvan Dilmen
bundan sonra her pazartesi
günü NTV ekranlarında Sporun Not Defteri
programında olacak. Spor dünyasından güncel gelişmeler, çarpıcı yorumlar, sohbetler ve canlı bağlantılarla gündeme dair her şey hafta için her gün saat 10.15'te Tuğba Dural'ın sunumuyla NTV
'de olurken, Rıdvan Dilmen
de pazartesi günleri programa yorumlarıyla katılacak. Dilmen ilk programında Dünya Kupası
'na damga vuran olayları özetlerken, "Ders çıkarabileceğimiz taktik teknik olaylar oldu. Hep atanın tutanın iyi olacak deriz. Ama Fransa Milli Takımı şampiyon oldu. En uçta oynayan oyuncusu Giroud gol atamadı. Hatta kaleye şutu olmadan turnuvayı tamamladı. Fıkra gibi"
dedi.