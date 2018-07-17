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milli takımı bıraktı

lı futbolcu , mili takım kariyerini noktaladığını açıkladı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 12:22
Tim Cahill milli takımı bıraktı
Rusya'da düzenlenen 2018 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden 'nın başarılı futbolcusu , milli takımı bıraktığını açıkladı. Avustralya forması ile 107 maça çıkan ve 50 gol atma başarısı gösteren 38 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Avustralya Milli Takım kramponlarımı bugün resmi olarak asıyorum. Ülkemi temsil etmenin ne anlama geldiğini hiçbir kelime anlatamaz. Milli Takım sürecimde bana destek olan herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.
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Tim Cahill milli takımı bıraktı
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