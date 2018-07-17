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'nun yeni adresi belli oldu

Bir dönem 'nin teknik direktörlüğü de yapan efsane futbolcu , Japon ekibi Kashima Antlers'in sportif direktörü oldu.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 17.7.2018 23:25
Zico'nun yeni adresi belli oldu

Bir dönem 'nin teknik direktörlüğünü de yapan Brezilyalı efsane futbolcu , Japon ekibi Kashima Antlers'in sportif direktörü oldu.

Zico'nun sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "16 yılın ardından Kashima Antlers'e sportif direktör olarak dönüyorum. Ağustos'ta orada çalışmaya başlayacağım." ifadelerini kullandı.

Dünya futbolunun en büyük oyuncularından biri olarak gösterilen Brezilyalı Zico, 2006-2008 yıllarında Fenerbahçe'de teknik direktörlük yaptığı dönemde 100. yıl şampiyonluğu ve UEFA Şampiyonlar Ligi çeyrek finali başarısı göstermişti.

65 yaşındaki Zico, Kashima Antlers takımında daha önce futbol oynamış ve teknik direktörlük görevinde de bulunmuştu.

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Zico'nun yeni adresi belli oldu
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