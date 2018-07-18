Beşiktaş bitiremedi

Avusturya kampındaki ilk sınavında CSKA Moskova'ya 4-1 yenilen Beşiktaş
, İngiltere Championship ekibi Reading ile de 2-2 berabere kaldı. Maçta oyun olarak rakibinden çok daha üstün olan siyah-beyazlılar, 60'da Babel ve 75'te Oğuzhan'ın golleriyle 2-0'ı da yakaladı. Ancak son bölümde fazla oyuncu değişikliği de yapan Kartal, 84'de Smith ve 90'da McNulty'nin gollerine engel olamadı. STOPERDE FATİH
Beşiktaş'ta Mitrovic'in de ayrılmasından sonra dünkü mücadelede stoper ikilisi olarak Gary Medel
-Fatih Aksoy ikilisi oynadı. Transfer teklifleri alan Fabri ise maçın kadrosunda yer almadı. ?BEŞİKTAŞ-READING: 2-2
STAT:
Sportzentrum Graz-Weinzodl GOLLER:
Babel (Dk.60), Oğuzhan /75) / Smith (Dk.84), McNulty (Dk.90) BEŞİKTAŞ:
Utku Yuvakuran 7, Gökhan Gönül
6 (Dk.46 Caner Erkin
6), Gary Medel 7, Fatih Aksoy 7, Adriano 6, Dorukhan Toköz 6, Tolgay Arslan
, Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens 6 (Dk.46 Gökhan Töre 8), Ryan Babel 7 (Dk. 60 Orkan Çınar 6), Cyle Larin 4 (Dk.46 Mustafa Pektemek 5) READİNG:
Mannone 5, Yiadom 5, McShane (Dk.59 Tiago Ilori 7), Gunter 5, Meyler 6 (Dk.59 Clement 7), Liam Moore 6, Sone Aluko 6, Liam Kelly 6, John Swift 7 (Dk.66 Mark McNulty 7), Yakou Meite 5 (Dk.66 Sam Smith 7), Modou Barrow 6