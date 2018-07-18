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bitiremedi

Avusturya’daki ikinci hazırlık maçında , Reading karşısında iki farklı üstünlüğünü son dakikalarda koruyamadı

Giriş Tarihi: 18.7.2018
Beşiktaş bitiremedi
Avusturya kampındaki ilk sınavında CSKA Moskova'ya 4-1 yenilen , İngiltere Championship ekibi Reading ile de 2-2 berabere kaldı. Maçta oyun olarak rakibinden çok daha üstün olan siyah-beyazlılar, 60'da Babel ve 75'te Oğuzhan'ın golleriyle 2-0'ı da yakaladı. Ancak son bölümde fazla oyuncu değişikliği de yapan Kartal, 84'de Smith ve 90'da McNulty'nin gollerine engel olamadı.

STOPERDE FATİH
Beşiktaş'ta Mitrovic'in de ayrılmasından sonra dünkü mücadelede stoper ikilisi olarak -Fatih Aksoy ikilisi oynadı. Transfer teklifleri alan Fabri ise maçın kadrosunda yer almadı.

?BEŞİKTAŞ-READING: 2-2
STAT: Sportzentrum Graz-Weinzodl
GOLLER: Babel (Dk.60), Oğuzhan /75) / Smith (Dk.84), McNulty (Dk.90)
BEŞİKTAŞ: Utku Yuvakuran 7, 6 (Dk.46 6), Gary Medel 7, Fatih Aksoy 7, Adriano 6, Dorukhan Toköz 6, , Oğuzhan Özyakup, Jeremain Lens 6 (Dk.46 Gökhan Töre 8), Ryan Babel 7 (Dk. 60 Orkan Çınar 6), Cyle Larin 4 (Dk.46 Mustafa Pektemek 5)
READİNG: Mannone 5, Yiadom 5, McShane (Dk.59 Tiago Ilori 7), Gunter 5, Meyler 6 (Dk.59 Clement 7), Liam Moore 6, Sone Aluko 6, Liam Kelly 6, John Swift 7 (Dk.66 Mark McNulty 7), Yakou Meite 5 (Dk.66 Sam Smith 7), Modou Barrow 6
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Beşiktaş bitiremedi
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