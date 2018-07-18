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'nın bilet fiyatları belli oldu

ile arasında 5 Ağustos 2018 Pazar günü saat 20.45'te Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak müsabakası öncesi organizasyon toplantısı yapıldı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 18.7.2018 14:56 Güncelleme Tarihi: 18.7.2018 14:59
TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları belli oldu

TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Merkezi'nde gerçekleşen toplantıya Galatasaray ve Akhisarspor kulüplerinin temsilcileri, Konya İl Emniyet Müdürlüğü, Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu ile TFF görevlileri katıldı.

Toplantıda Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanacak TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları Kale Arkaları (Kuzey ve Güney tribünleri) için 40 TL, Maraton Tribünü (Doğu ve Batı tribünleri) için 80 TL olarak belirlendi.

Bilet satışı 25 Temmuz 2018 Çarşamba günü saat 11.00'den itibaren Ali Sami Yen Spor Kompleksi Türk Telekom Stadyumu, Spor Toto Akhisar Stadyumu ve Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu gişeleri ile www.passo.com.tr internet sitesi üzerinden E-Bilet sistemiyle yapılacak.

müsabakasındaki tribün dağılımı ise şu şekilde:
GALATASARAY: Batı ve Kuzey Tribünleri
AKHİSARSPOR: Doğu ve Güney Tribünleri

TFF Süper Kupa 2018'i stadyumda seyretmek isteyen engelli futbolseverler için bilet dağıtımı Konya Valiliği tarafından yapılacak.

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TFF Süper Kupa'nın bilet fiyatları belli oldu
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