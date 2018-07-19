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’in kebapçı ile kavgasında flaş gelişme

Ünlü Teknik Direktör ’e, geçtiğimiz yıl Çeşme’deki bir kebapçıda yaşanan olaylar öncesinde telefonda hakaret ettiği ileri sürülen işletme sahibi hakkında yürütülen soruşturma tamamlandı. Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Aydoğdu hakkında ‘Hakaret’ suçu kapsamında iddianame düzenlendi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 19.7.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 11:17
Fatih Terim’in kebapçı ile kavgasında flaş gelişme

Geçtiğimiz yılın Temmuz ayında İzmir Alaçatı'da çıkan kavgaya, 'in damadı Baran Çetin'in, komşusunun restoranı ile kendi restoranını ayırmak için tam ortaya hasırdan paravan çekmesi neden olmuştu. Paravanın kaldırılması için şikayette bulunan diğer mekanın sahibi Selahattin Aydoğdu ile Fatih Terim önce telefonda tartışmıştı. Daha sonra Terim, 2 damadı ve 2 koruması ile Aydoğdu'ya ait Yüzevler Kebapçısı'na gelmiş, taraflar arasında kavga çıkmıştı.

Terim, olayın sonrası Türkiye Futbol Direktörlüğü görevinden ayrılmıştı. Yaklaşık 4 ay sonra da Terim'in damatları Volkan Bahçekapılı ve Ahmet Baran Çetin, Alaçatı'daki restoranlarını kapatma kararı almıştı.

Aydoğdu, ayrıca Terim için, "Birkaç kez ben, ona vurdum yere düştü. Dayağı yiyince de kaçtı. Korkağın teki. Kimseye yalandan delikanlılık yaptırmam. Araya kimseyi sokmasın. Boşuna yalvarmasın. Ölürüm, davamdan dönmem" demişti. Terim'in şikayetiyle 'basın yoluyla hakaret ve tehdit' iddiasıyla Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifade veren Aydoğdu, suçlamaları kabul etmemişti.

"KAVGADAN ÖNCE HAKARET ETTİ" DAVASI

Yaşanan kavga öncesinde Fatih Terime yönelik, Çeşme'deki işletme sahibi 'nun telefonda hakaret etmesi olayına ilişkin Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma tamamlandı. Selahattin Aydoğdu hakkında 'hakaret' suçu kapsamında dava açıldı. Dava ilerleyen günlerde Bodrum 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülecek.

Fatih Terim'i dövdüm dedi ancak...

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Fatih Terim’in kebapçı ile kavgasında flaş gelişme
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