Flamengo'dan Babel açıklaması: Görüştük ama anlaşamadık

Brezilya kulübü Flamengo'nun 2. Başkanı Ricardo Lomba, Globo Radio'ya transfer dair önemli açıklamalarda bulundu. Beşiktaşlı Babel'le yaptıkları görüşmeyi açıklayan Lomba, Galatasaray'la da ismi anılan Vitinho'yu transfer etmek istediklerini duyurdu.

'BABEL'LE GÖRÜŞTÜK ANCAK ANLAŞAMADIK'

Brezilyalı futbol adamı, Beşiktaşlı Babel'le görüştüklerini açıkladı ve "Babel çok üst düzey bir oyuncu. Hücum futboluna uygun bir karakteri var. Bizimle olan görüşmesi ilerlemişti ancak sonunu getiremedik. Başka alternatiflere bakıyoruz" dedi.

Flamengo, Beşiktaş ile Ryan Babel'in transferi için 7 milyon euro bonservis bedeli karşılığında anlaşma noktasına gelmiş ancak transfer gerçekleşmemişti.

'VITINHO BİZİ İSTİYOR'

Lomba ayrıca adı Galatasaray'la da anılan Vitinho transferine de değindi. CSKA Moskovalı forvetin kendilerinde oynamak istediğini söyleyen Lomba, birkaç kez statlarında maç da izlediğini belirtti ve şöyle konuştu:

"Flamengo taraftarı olduğunu ve bizimle birlikte oynamak istediğini söyledi. Biz de onunla ilgileniyoruz ancak sürece dahil olan birçok şey var. Limitlerimizi zorlayacağız. Fakat kulübün de olanakları sınırlı. Finansal sorumluluklarımızın farkındayız. Bazen kulüpler taraftarlarını ve basını tatmin etmek için bir futbolcu alır ve sonra maaşını ödeyemez. Sorumluluklarımızı biliyoruz ve onları hesaplıyoruz. Taraftarlarımız çalışmalarımızın sürdüğünden emin olabilirler"

HABER: Serkan AKKOYUN