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'ten flaş transfer sözleri: Vida ve Fabri...

Teknik Direktörü , A Spor'un canlı yayınında siyah beyazlı takımın gündemine dair açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 19.7.2018 15:28 Güncelleme Tarihi: 19.7.2018 16:26
Şenol Güneş'ten flaş transfer sözleri: Vida ve Fabri...

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'nın Graz kentinde sürdüren Beşiktaş'ta Teknik Direktör Şenol Güneş, A Spor canlı yayınına konuk oldu. İşte A Spor muhabiri Hakan Gündoğar'ın sorularını yanıtlayan 'in açıklamaları.

"READING MAÇI 5-0 BİTMELİYDİ"

"İdmanlar yoğun bir tempoda devam ediyor. Hücumda sayısal bir fazlalık, defansta ise sayısal bir azlık var. Reading maçı 2-2 değil, 5-0 bitmesi gereken bir maçtı. Bu kadar emek verdiğiniz oyunlarda basit hatalar nedeniyle maçı kaybetmeniz emeğinizin boşa gitmesidir. Ama hazırlık maçında bunların olması artı değerdir."

"TRANSFERLERİN ZAMANINDA OLMASINI İSTERİM AMA..."

"Bütün kulüpler transfer yaparken ekonomik, idari ve teknik taraflarını ele alır. Geçen sene mevcut kadronun üzerine aldıklarımız bize göre pahalı oyunculardı. O zaman ekonomimiz daha iyi gözüküyordu. Transferlerin zamanında olmasını her hoca ister ama kulübün ekonomik durumu da önemli. Eldeki oyuncuları değerlendirmemiz lazım."

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Şenol Güneş'ten flaş transfer sözleri: Vida ve Fabri...
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