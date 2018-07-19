Trabzonspor - Spartak Moskova maçı ne zaman saat kaçta?

2018-19 sezonu hazırlıklarını Slovenya'nın Kranjska Gora kasabasında yaptığı kamp çalışmalarıyla sürdüren bordo-mavililer, yarın Rusya temsilcisi Spartak Moskova ile hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. TSİ 19.00'da başlayacak Trabzonspor - Spartak Moskova maçı Avusturya-Villach'ta oynanacak.



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Hazırlık maçlarının ağırlıklı olduğu Slovenya'daki ikinci etap kampında ilk maçında Slovenya PrvaLiga ekiplerinden NK Triglav Kranj'ı 2-0 mağlup eden, son olarak Hırvatistan 1'inci Lig ekiplerinden NK Lokomotiva Zagreb ile oynadığı ikinci hazırlık maçını 1-0 kazanan bordo-mavililer, bu kez Rusya Premier Lig'de 2017-18 sezonunu 3'üncü sırada tamamlayan Spartak Moskova karşısında kendini deneyecek. Teknik direktör Ünal Karaman'ın da eksiklerini görme noktasında bu maça önem verdiği kaydedildi.

HAZIRLIKLAR DEVAM EDİYOR

Bu arada bordo-mavililer hazırlıklarını bugün yapacağı çift antrenmanla sürdürecek. Saat 11.30'da teknik direktör Ünal Karaman yönetiminde gerçekleştirilen günün ilk antrenmanında kuvvet ve sonuçlandırma çalışması yapıldı. Ameliyat olan Burak Yılmaz, U19 Milli takımında yer alan Abdülkadir Ömür ile tedavisi devam eden Castillo antrenmanda yer almadı. Trabzonspor, bugün 19.15'te yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.