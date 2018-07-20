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: Feghouli’yi göreceksiniz

maçında, yenilgiye rağmen kendisini gösteren Cezayirli yıldız için 2. Başkanı Albayrak, “Göreceksiniz bu sezon Feghouli parlayacak” dedi

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Abdurrahim Albayrak: Feghouli’yi göreceksiniz
'ın 'a 3-1 yenildiği hazırlık maçında 60 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli sergilediği performansla 2. Başkan 'tan tam not aldı. Albayrak, maçı izlerken çevresine "Göreceksiniz bu sezon Feghouli'nin sezonu olacak. Fazla kilolarını verdi, inceldi, fizik olarak güçlendi ve çok iyi bir kamp geçiriyor. Daha çok sorumluluk almaya başladı ve bu sezona damgasını vuracak" iddiasında bulundu. Abdurrahim Albayrak ayrıca, "Serdar Aziz sakat olduğu için PSV maçında oynamadı. Daha bu takıma Serdar'la birlikte Muslera ve Nagatomo da girecek" diyerek PSV maçında savunmada yaşanan sıkıntıları gidereceklerini ifade etti.
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Abdurrahim Albayrak: Feghouli’yi göreceksiniz
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