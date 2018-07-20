Abdurrahim Albayrak: Feghouli’yi göreceksiniz

Galatasaray
'ın PSV Eindhoven
'a 3-1 yenildiği hazırlık maçında 60 dakika sahada kalan Sofiane Feghouli sergilediği performansla 2. Başkan Abdurrahim Albayrak
'tan tam not aldı. Albayrak, maçı izlerken çevresine "Göreceksiniz bu sezon Feghouli'nin sezonu olacak. Fazla kilolarını verdi, inceldi, fizik olarak güçlendi ve çok iyi bir kamp geçiriyor. Daha çok sorumluluk almaya başladı ve bu sezona damgasını vuracak
" iddiasında bulundu. Abdurrahim Albayrak ayrıca, "Serdar Aziz sakat olduğu için PSV maçında oynamadı. Daha bu takıma Serdar'la birlikte Muslera ve Nagatomo da girecek
" diyerek PSV maçında savunmada yaşanan sıkıntıları gidereceklerini ifade etti.