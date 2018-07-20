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Angelovski, 'ı SABAH'a yorumladı: Maestro olur

Makedonya Milli Futbol Takımı teknik direktörü Igor Angelovski, 'de forma giyen öğrencisi 'ı SABAH’la yorumladı. Genç oyuncunun, döneminde fazla forma şansı bulamaması nedeniyle kiralanmasını isteyeceklerini belirten Angelovski, 'nun göreve gelmesiyle bu fikirden vazgeçtiklerini açıkladı. Angelovski, genç oyuncuya güvenilmesi halinde Fenerbahçe'nin bir maestro kazanacağını söyledi.

TANER KARAMAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 20.7.2018
Angelovski, Eljif Elmas'ı SABAH'a yorumladı: Maestro olur

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı önce yaş ardından da yabancı sınırına takıldığı için fazla oynama şansı bulamayan , yeni hocası 'nun gözüne girmeye çalışıyor. Hollandalı hoca, Makedon yıldızı üç hazırlık maçında da 11'de sahaya sürdü. İstanbul maçında 90, Lozan karşılaşmasında 46, Fulham mücadelesinde ise 84 dakika oynattı. 18 yaşındaki orta saha'nın bu sezon 'de neler yapabileceğini Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski'ye sorduk. İşte cevaplar:

KİRALANMASINI İSTİYORDUK

ELJIF'IN geleceği için Fenerbahçe büyük riskler barındırıyordu. Aykut Kocaman'ın kendisine pek fazla şans vermemesi nedeniyle kiralanmasını istiyorduk ama Cocu göreve gelince bu düşüncemizden vazgeçtik. Eljif'e iki maç üst üste toplam 180 dakika süre veren bir teknik adam üçüncü maçta onu kesmek istemeyecektir. İnanıyoruz ki Cocu ile daha fazla sahada kalacak. Milli Takım'da verimli olabilmesi için maç performansının fazla olması bizim için önemli.

BU TAKIMDA MAESTRO OLUR

ELJIF lider bir kimliğe sahip. Bu kimliği nedeniyle zaten bu kadar genç yaşında uluslararası bir transfer yapabildi. Makedonya Milli Takımı'nda da değişmezlerimiz arasına girdi. Güvenilirse Fenerbahçe önemli bir maestro kazanır. Şu ana kadar hazırlık maçlarında gördüğüm; ona güvenin üst seviyede olduğu. Oynadıkça kendini gösterecek.

O FAUL YAKIŞMADI

Angelovski genç yıldızı bir konuda eleştirmeyi de ihmal etmedi: Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin genç takım maçında rakibine yaptığı sert faul ona yakışmayacak bir hareketti. Kendisini bu konuda eleştirdim. Zaten o da hatasını biliyor

İşte Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği formalar
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Angelovski, Eljif Elmas'ı SABAH'a yorumladı: Maestro olur
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