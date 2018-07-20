Angelovski, Eljif Elmas'ı SABAH'a yorumladı: Maestro olur

Fenerbahçe'nin geçen sezon kadrosuna kattığı önce yaş ardından da yabancı sınırına takıldığı için fazla oynama şansı bulamayan Eljif Elmas, yeni hocası Phillip Cocu'nun gözüne girmeye çalışıyor. Hollandalı hoca, Makedon yıldızı üç hazırlık maçında da 11'de sahaya sürdü. İstanbul maçında 90, Lozan karşılaşmasında 46, Fulham mücadelesinde ise 84 dakika oynattı. 18 yaşındaki orta saha'nın bu sezon Fenerbahçe'de neler yapabileceğini Makedonya Milli Takımı Teknik Direktörü Igor Angelovski'ye sorduk. İşte cevaplar:

KİRALANMASINI İSTİYORDUK

ELJIF'IN geleceği için Fenerbahçe büyük riskler barındırıyordu. Aykut Kocaman'ın kendisine pek fazla şans vermemesi nedeniyle kiralanmasını istiyorduk ama Cocu göreve gelince bu düşüncemizden vazgeçtik. Eljif'e iki maç üst üste toplam 180 dakika süre veren bir teknik adam üçüncü maçta onu kesmek istemeyecektir. İnanıyoruz ki Cocu ile daha fazla sahada kalacak. Milli Takım'da verimli olabilmesi için maç performansının fazla olması bizim için önemli.

BU TAKIMDA MAESTRO OLUR

ELJIF lider bir kimliğe sahip. Bu kimliği nedeniyle zaten bu kadar genç yaşında uluslararası bir transfer yapabildi. Makedonya Milli Takımı'nda da değişmezlerimiz arasına girdi. Güvenilirse Fenerbahçe önemli bir maestro kazanır. Şu ana kadar hazırlık maçlarında gördüğüm; ona güvenin üst seviyede olduğu. Oynadıkça kendini gösterecek.

O FAUL YAKIŞMADI

Angelovski genç yıldızı bir konuda eleştirmeyi de ihmal etmedi: Geçtiğimiz sezon F.Bahçe'nin genç takım maçında rakibine yaptığı sert faul ona yakışmayacak bir hareketti. Kendisini bu konuda eleştirdim. Zaten o da hatasını biliyor