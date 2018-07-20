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ikiye katladı

Başakşehir kulübünün 15 milyon Euro’ya Roma’ya sattığı milli oyuncu, fiyatını kısa süre içinde 31.9 milyon Euro’ya çıkardı. Cengiz, 21 yaş altında en değerli 20 futbolcu arasına girmeyi başardı

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Cengiz Ünder ikiye katladı
Geçen sezon transfer olduğu Roma'da gösterdiği performansla İtalyan futbol otoritelerinin büyük takdirini kazanan bonservis rakamını da ikiye katladı. Medipol Başakşehir'in 15 milyon Euro'ya Roma'ya sattığı milli oyuncu, Soccerex'in yaptığı araştırmaya göre fiyatını 31.9 milyon Euro'ya çıkardı ve 21 yaş altında en değerli 20 futbolcu arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında Dünya Kupası'nda Fransa'yı sırtlayan Mbappe, 192.3 milyon Euro ile yer alırken, İngilizlerin genç umudu Rashford için 89.2 milyon Euro değer biçildi. 21 yaşındaki Cengiz, 20 kişilik listeye giren tek Türk futbolcu olurken, Milan'un kalesine geçtiğinde 16 yaşında olan ve 19 yaşında 100 maç barajını aşan Donnarumma ise 62.8 milyon Euro değeriyle dikkat çekti.

TOTTENHAM'DAN 35 MİLYON EURO
GEÇEN sezon başında Cengiz Ünder için Manchester City ile girdiği transfer yarışından galip çıkan Roma kulübünün kapısını milli oyuncu için Premier Lig'den Tottenham çaldı. İngiliz kulübünün bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Ada medyasında yer alırken, Roma yönetiminin geçen sezon sattığı Salah'ın ardından bu sezon Cengiz'i de satması halinde taraftar tepkisinden çekindiği ve genç oyuncuyu kadrosunda tutacağı gelen haberler arasında.
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Cengiz Ünder ikiye katladı
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