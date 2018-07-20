Cengiz Ünder ikiye katladı

Geçen sezon transfer olduğu Roma'da gösterdiği performansla İtalyan futbol otoritelerinin büyük takdirini kazanan Cengiz Ünder
bonservis rakamını da ikiye katladı. Medipol Başakşehir'in 15 milyon Euro'ya Roma'ya sattığı milli oyuncu,
Soccerex'in yaptığı araştırmaya göre fiyatını 31.9 milyon Euro'ya çıkardı ve 21 yaş altında en değerli 20 futbolcu arasına girmeyi başardı. Listenin ilk sırasında Dünya Kupası'nda Fransa'yı sırtlayan Mbappe, 192.3 milyon Euro ile yer alırken, İngilizlerin genç umudu Rashford için 89.2 milyon Euro değer biçildi.
21 yaşındaki Cengiz, 20 kişilik listeye giren tek Türk futbolcu olurken, Milan'un kalesine geçtiğinde 16 yaşında olan ve 19 yaşında 100 maç barajını aşan Donnarumma ise 62.8 milyon Euro değeriyle dikkat çekti. TOTTENHAM'DAN 35 MİLYON EURO
GEÇEN sezon başında Cengiz Ünder için Manchester City ile girdiği transfer yarışından galip çıkan Roma kulübünün kapısını milli oyuncu için Premier Lig'den Tottenham çaldı. İngiliz kulübünün bu transfer için 35 milyon Euro'yu gözden çıkardığı Ada medyasında yer alırken, Roma yönetiminin geçen sezon sattığı Salah'ın ardından bu sezon Cengiz'i de satması halinde taraftar tepkisinden çekindiği ve genç oyuncuyu kadrosunda tutacağı gelen haberler arasında.