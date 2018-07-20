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: Vida giderse 2 stoper isterim

Giriş Tarihi: 20.7.2018
Şenol Güneş: Vida giderse 2 stoper isterim

Vida satılırsa Tosic'in kalması daha iyi olurdu diyeceğiz. Vida kesin gider demiyorum. Ancak Pepe tek başına kalırsa iki stoper almamız gerekebilir
Eğer ve 'i takımda tutacak olursam ikisinden biri kadroya giremeyecek. Bu durumu arkadaşların direkt yüzlerine söyledim
VAR sistemi hakemliği bana göre silip attı! 'nda futbolun rengi yoktu. Düşüncem böyle. Futbolun hızını kesmeseydi daha güzel olacaktı.

Yeni sezon hazırlıklarını Avusturya'da sürdüren Beşiktaş'ın teknik direktörü , kampta ağırladığı A SPOR'a özel açıklamalarda bulundu.
Transferlerden yeni sezonda uygulanacak VAR sistemine kadar tecrübeli teknik adamın görüşleri şöyle:

TRANSFER: Oyuncularımın idman performans ve arzuları gayet iyi. Tek sıkıntımız transfer, onun dışında aksi bir durum yok. Elimizdeki oyunculara da talep var. Orta sahada Medel, Necip, Oğuzhan ve Tolgay var. Zaman zaman bu fazlalıklar yaşanabiliyor. Transfer ayında sıkıntılar oluyor. Ekonomik olarak da zor bir dönemden geçiyoruz.

VİDA: Geçen sezon bize göre pahalı oyuncular alındı. Lens, Negredo gibi. Ekonomik duruma göre oyuncunun performansı sıkıntı yaratabiliyor. Vida'nın transferi gündemde var. Giderse UEFA'da ilk maçımıza o bölgenin oyuncusuyla çıkamayacağız. Mitrovic de gitti. Tosic'in gitmesini istemedim fakat talep vardı. Vida giderse Tosic'in kalması daha iyi olurdu diyeceğiz. Vida kesin gider demiyorum. Pepe tek başına kalırsa iki stoper almamız gerekir.

NEGREDO: En çok golü Babel ve Talisca attı. Bir forvet alınsa ve direkt oynasa diğer 4 oyuncuyu çöpe atarsınız. Forvette şu anda Larin, Negredo, Love ve Mustafa var. Ben santrfor alacaksam, Negredo ve Mustafa'yı da takımda tutarsam ikisinden biri kadroya girmeyecek. Bunu arkadaşlara direkt söyledim. Negredo oynamayıp en yüksek parayı alırsa bundan hem kulüp hem oyuncular rahatsız olur.

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Şenol Güneş: Vida giderse 2 stoper isterim
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