Trabzonspor'da Hugo Rodallega direkten döndü

Trabzonspor'da lisansa engel borçları önceki gün ödeyerek kulübü çok önemli bir yükten kurtaran yönetimin, Hugo Rodallega'nın serbest kalmasını da son gün engellediği ortaya çıktı. Kolombiyalı oyuncu, şubat ayından itibaren ödemelerinin aksatılarak yapılması nedeniyle önceki gün serbest kalma hakkını elde edecekti. Bu durumu tespit eden yönetim, oyuncuya 640 bin Euro'luk ödeme yaptı. Böylelikle forvet oyuncusunun serbest kalması engellenirken, yeni bir krizin de önüne geçilmiş oldu. Yönetim ayrıca takımdaki birçok oyuncuya da kısmi ödemeler gerçekleştirdi.

'ABDÜLKADIR IÇIN 20 MİLYON VERDİLER'

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, TRT Spor'da genç yıldızına gelen transfer teklifini açıkladı. Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün henüz gerçek piyasa değerlerini bulmadığını belirten Ağaoğlu, "Benfica Abdülkadir'e 14'ü peşin, 20 milyon dolarlık teklif yaptı. Kalan 6 milyonun yerine de 4 futbolcu teklif ettiler ama reddettik" dedi. Başkan, hiç kimsenin tahmin etmediği oyuncuları alacaklarını da söyledi.