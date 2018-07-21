Almanlar panikte!

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ünya Kupası'nda gruptan çıkamayan ve yaşanan başarısızlığın suçunu Mesut Özil ile İlkay Gündoğan'a yıkmaya çalışan
Almanları şimdi de EURO 2024 korkusu
sardı. Sadece Almanya değil,
Avrupa'nın da en yüksek tirajlı gazetesi
olarak gösterilen Bild, "DFB EURO 2024 için endişeli"
başlığını attığı
haberde, Türkiye'nin ev sahipliği için
şansının yükseldiğini yazdı. Haberde Almanya Futbol Federasyonu'nun (DFB), utanç verici Dünya Kupası vedasının ardından EURO 2024 adaylığında başarısızlık tehdidi ile karşı karşıya olduğuna vurgu yapıldı.
Bild'e göre DFB'nin geçtiğimiz Nisan ayında UEFA'ya teslim ettiği 2024 adaylık dosyasında birçok eksik var.
Haberde UEFA Başkan Yardımcısı Michael van Praag'ın şimdiden Almanya'nın rakibi Türkiye'nin yanında olduğu
yer alırken, bu kararın
arka planında Van Praag'ın, Almanya
Futbol Federasyonu Başkanı Reinhard
Grindel ile olan kötü ilişkisinin etkin
olduğu iddia edildi. Dünya Kupası'nda Almanya'nın tutumundan hoşlanmadığını belirten başka UEFA yöneticileri olduğu da haberde yer aldı. Almanya Futbol Federasyonu
ekibi FIFA Dünya Kupası'nın daha ilk haftasından ekstra 28 akreditasyon talebinde bulundu.
FIFA bundan çok rahatsız
oldu. İsveç'e karşı 2-1'lik galibiyetin ardından federasyon yetkilileri Behlau ve Voigt'in rakip kulübeye yaptıkları negatif davranışlar da UEFA'daki hoşnutsuzluğu arttırdı.
Grindel, UEFA
Yönetim Kurulu'nda
bulunan iki İsveçli'nin gönlünü almak zorunda kaldı. BAŞKAN ERDOĞAN FAKTÖRÜ ÖNEMLİ
Bild'e göre en önemli korku nedeni Türkiye'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sahip olduğu güç sayesinde UEFA'ya sunduğu finansal garantileri, Almanya Futbol Federasyonu'nun karşılayamıyor olması. SİYASİ SORUN UYDURMASI!
Bild haberinde UEFA Başkanı'nın EURO 2024 için Almanya'yı desteklemesinin kendileri için tek olumlu nokta olduğunu yazdı. Buna dayanak olarak Ceferin'in Türkiye'deki genel siyasi durumu sorunlu olarak değerlendirmesi gösterildi. Oysa UEFA Başkanı CNN Türk'te katıldığı programda TFF'ye olan güvenini dile getirmiş ve adaylık için "İki çocuğum yarışıyormuş gibi hissediyorum. Türkiye büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabilecek kapasitede" demişti.